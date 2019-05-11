#عسير: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي إثر هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في أبواب الحديد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 01:44

#عسير: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي إثر هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في أبواب الحديد

منذ 1 ساعة 11 May، 2019
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