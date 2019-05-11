غرق 70 مهاجرا وإنقاذ 16 آخرين إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 11 2019 - 00:11
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مجلس الامن القومي الايراني: عند الضرورة سنتخذ اجراءات أشد من الانسحاب من الاتفاق النووي
مجلس الامن القومي الايراني: الانسحاب من الاتفاق النووي سيتم على مراحل ومن دون توقف
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل في عين التينة وزير الخارجية جبران باسيل حيث بحثا الاوضاع العامة والموازنة العامة
باسيل بعد اللقاء: سنذهب الى موازنة تقشفية ونتضامن للخروج باجراءات تخلص الناس وسنترجم ذلك بالتعاون داخل الحكومة
باسيل: نسقنا الموقف بشأن موضوع الحدود البحرية والبرية واسرائيل اعجز من ان تمد يدها على ثرواتنا
هيئة التنسيق النقابية تدعو الى الاضراب العام والشامل نهار السبت ودعت الى التجمع في ساحة رياض الصلح
مجلس الوزراء يخفض المنح المدرسية بنسبة 15% ما عدا الموظفين التابعين لتعاونية موظفي الدولة
الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن عبدالله عبد العال متأثرا بجراح اصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة
غرق 70 مهاجرا وإنقاذ 16 آخرين إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية
منذ 12 mins
10 May، 2019
التعليقات
ذات صلة
عراقجي يطالب اوروبا باتخاذ خطوة عملیة في المجالين النفطي والمصرفي
شمخاني يشيد بالحضور الملحمي للشعب الايراني في مسيرات الجمعة
إستشهاد طفل وإصابة اثنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دمشق
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}