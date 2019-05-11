شمخاني يشيد بالحضور الملحمي للشعب الايراني في مسيرات الجمعة

اشاد امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني في بيان اصدره بالحضور الملحمي للشعب في مسيرات اول جمعة من شهر رمضان المبارك دعما للقرارات الجديدة للمجلس الاعلى للامن القومي ازاء نقض عهد الدول الموقعة على الاتفاق النووي .

وقال شمخاني ان دعم الشعب وتلاحمه مع المسؤولين في مختلف المستويات يمثل دوما ذخرا فريدا للجمهورية الاسلامية لاجتياز التهديدات والازمات الصعبة .

واضاف انه لاشك ان الحضور البليغ والواعي للشعب الصائم في المسيرات العملاقة اليوم دعما لقرارات المجلس الاعلى للامن القومي في مواجهة اطماع الادارة الاميركية ونقضها للعهود وتخاذل الاتحاد الاوروبي يبعث رسالة مهمة لمن يهمه امر الاجراءات الايرانية الجديدة لكي يتخذوا قرارات حكيمة .

المصدر: وكالة فارس