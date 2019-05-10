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May 10 2019 - 22:40

تجدد المظاهرات الاحتجاجية على ارتكابات “قسد” في ريف دير الزور (سانا)

منذ 15 mins 10 May، 2019
قسد
سورية - عربي وإقليمي

تجددت الاحتجاجات المنددة بممارسات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية في عدة قرى وبلدات بريف دير الزور.

وذكرت “سانا” أن أهالي مدينة البصيرة وقرى وبلدات أبو حردوب وذيبان والضمان والحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، خرجوا بمظاهرات تنديداً بممارسات “قسد” وطالبوا بطردها من مناطقهم بريف دير الزور.

ونقلت “سانا” عن مصادر أهلية قولها “إن الاحتجاجات ضد ممارسات الميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية تجددت في الريف الجنوبي الشرقي لدير الزور، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها ميليشيا (قسد) والاحتلال الأمريكي بحق المدنيين في بلدة الشحيل أمس وطالبت بخروج (قسد) من المنطقة”.

ولفتت إلى أن طيران “التحالف الأمريكي” حلق على علو منخفض في المناطق التي تشهد مظاهرات لترويع الأهالي.

المصدر: وكالة سانا

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