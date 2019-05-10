الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة: صفقة القرن لن تمر

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة و كسر الحصار عن قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في مليونية العودة الأربعاء لمقبل.

و في ختام الأسبوع ال58 لمسيرات العودة، أكدت الهيئة في بيان صحفي لها استمرار المسيرات السلمية عند حدود غزة، مشيدة بالمشاركة الحاشدة لجماهير شعبنا في ميادين العودة الخمس شرق القطاع اليوم تحت عنوان ( موحدون في مواجهة واسقاط صفقة القرن).

و أكدت الهيئة أنه رغم كل المؤامرات والقتل، والتشرد واللجوء، و رغم المجازر والحصار، ومحاولات التذويب وطمس الهوية، تبقى جماهيرنا متمسكة بحقها وقضيتها العادلة، رافضة كل أشكال التوطين ومؤامرات تصفية حقوقه الوطنية.

و أشارت الى أن المشاركة الجماهيرية من مختلف قطاعات شعبنا في هذه الجمعة الاستعداد العالي للدفاع عن الحقوق والتمسك بالثوابت ، والإصرار على رفضها لكل مشاريع التصفية التي تستهدف قضيتنا الوطنية، ولتوجه رسائلها بأن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة بطابعها الشعبي السلمي ولا مساومة عليها مهما كانت الأسباب .

و أضاف البيان: “إننا جميعاً موحدون في رفضنا لصفقة القرن، مؤكدين أنها لن تمر، وسيسقطها شعبنا كما أسقط في السابق الكثير من مشاريع التصفية التي كانت تستهدف حقوقنا. فمواجهة هذه الصفقة تستدعي تكاتفا عربيا اسلاميا ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

و دعت الهيئة وفي خضم التطورات والتحديات الخطيرة التي تعصف بقضيتنا، إلى ” لقاء وطني عاجل ” للأمناء العامين للفصائل لتوحيد الموقف الفلسطيني لإسقاط صفقة القرن وإشاعة مناخات الوحدة والمشاركة الوطنية، و لتأسيس لاستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال وكافة المشاريع التصفية.

كما دعت الهيئة الوطنية جماهير شعبنا الوفية للمشاركة الحاشدة بإحياء ذكرى النكبة والهجرة والتشرد ال71 والتي ستبلغ ذروتها ” بفعاليات العودة وكسر الحصار” والتي ستنطلق من بعد ظهر يوم الاربعاء مباشرة حتى الساعة الخامسة مساءً على ارض مخيمات العودة بقطاع غزة المحاصر – وضفة الصمود- و أرضنا المحتلة عام 48 –و في مخيمات الشتات ومواقع اللجوء والالتزام بالإضراب الشامل يوم الأربعاء القادم الموافق 15/ 5/2019 احتجاجا على صمت العالم على استمرار جريمة اقتلاعنا من ارضنا وتهجيرنا في تغريبة لجوء وتشرد لن تنتهي فصولها إلا بالعودة للديار التي هجرنا منها عام 1948

و دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار كافة قطاعات الشباب والعدائيين و الفرق الرياضية للمشاركة في الفعالية “جمعة مارثون العودة ” الرياضي الذي سيعقد يوم الجمعة القادم في مخيمات العودة شرق غزة المحاصر .

المصدر: فلسطين اليوم