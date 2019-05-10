هنية وميلادينوف يبحثان تفاهمات غزة وقضية الأسرى

أعلنت حركة “حماس” الجمعة أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هينة تلقى اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.

وقالت الحركة في بيان لها إن “هنية وميلادينوف بحثا الجهود الحثيثة التي تبذل على أكثر من صعيد لتنفيذ التفاهمات الخاصة بإنهاء المعاناة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة ورفع الحصار عنه”.

وأشارت الحركة إلى أن “هنية استعرض طبيعة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من قتل وتدمير”.

ولفتت الحركة إلى أنه “تم مناقشة الأوضاع داخل سجون الاحتلال في ظل التلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ التزاماته بناء على الاتفاق الذي أعقب معركة الكرامة التي خاضها الأسرى في سجون الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم