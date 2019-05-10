الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: ندعو جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في مليونية العودة يوم الأربعاء المقبل(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 19:34

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: ندعو جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في مليونية العودة يوم الأربعاء المقبل(فلسطين اليوم)

منذ 53 mins 10 May، 2019
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