قوات العدو الاسرائيلي تطلق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في “جمعة موحدون في مواجهة صفقة القرن”(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 18:01

قوات العدو الاسرائيلي تطلق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في “جمعة موحدون في مواجهة صفقة القرن”(فلسطين اليوم)

منذ 23 mins 10 May، 2019
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