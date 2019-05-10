باسيل زار الرئيس بري: إما ان ننجز موازنة استثنائية او ان نفشل ويفشل البلد معنا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة وزير الخارجية جبران باسيل وعرض معه للاوضاع والموزانة والعديد من المواضيع المطروحة.

وقال باسيل بعد اللقاء “تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس بري في اطار تمتين العلاقة القائمة بيننا، والتي تترجم بتعاون ايجابي جدا في مجلس الوزراء رأيناه في خطة الكهرباء ونراه اليوم في موضوع الموازنة”، وتابع “سعدت كثيرا بشرحي لكثير من الافكار التي لدي حول موضوع الموازنة والوضع الاقتصادي، لأننا مصرون على تلازم المسارين وحل الاشكاليتين المالية والاقتصادية ووجدت تطابقا كثيرا جدا بيننا”.

واعتبر باسيل أن “هذا الوقت هو الوقت لكي تحزم الدولة أمرها وتضع موازنة غير عادية ببنودها القانونية وباصلاحاتها وبالتقشف وباصلاح الوضع في القطاع العام وبمعالجة خدمة الدين في كل المواضيع”، وتابع “اعتقد ان هذا يساعدنا في تشكيل قوة ضغط كبيرة في مجلس الوزراء ولاقناع الرأي العام بأنه اما ان ننجز موازنة استثنائية او اننا نفشل ويفشل البلد معنا”.

واوضح باسيل “كذلك تكلمنا في موضوع الحدود البحرية والبرية ونسقنا الموقف لمزيد من متانة الموقف اللبناني لكي نستطيع ان نحافظ على حقوقنا بحرا وبرا”، وتابع “مع العلم ان ليس لدى كل منا اي خوف من المس بهذه الحقوق، لكن هناك آلية تفاوضية قانونية بحسب الاصول من اجل ان تثبت الموقف اللبناني”، واضاف “كذلك طرحت قضية السيد موسى الصدر وكيف نعمل جميعا وسويا كدولة لبنانية، لانني اقول دائما ان السيد موسى هو رمز وطني كبير لا يخص لا فريق ولا طائفة بل يخصنا جميعا وكلنا معنيون بالوصول الى الحقيقة الكاملة وبأن نتعاطى جميعا مع هذا الملف الوطني بشكل نصل الى هذا الحل الوطني بالكامل، وسنكون معنيون اكثر واكثر في متابعته في المرحلة المقبلة”.

وقال باسيل إن “علينا التفاهم لمواجهة الاخطار القادمة من الخارج ومنها حظر التوطين ومنها ما يحضر على مستوى المنطقة من صفقة القرن وغيرها لإخضاع أو جعل دول المنطقة تقبل بحلول لا يمكن بلد مثل لبنان يقبل بها”، وأكد ان “متانة وضعنا المالي والإقتصادي تأتي من هذا الباب، وليس ان يضعونا غدا في وضع مهترئ ويفرضوا علينا الحلول لذلك علينا ان نقوم بوضعية إستعدادية لما هو آت والموازنة والوضع الإقتصادي يأتيان في هذا السياق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام