الشيخ شريفة: على الجميع تحمل المسؤولية بظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 18:02

الشيخ شريفة: على الجميع تحمل المسؤولية بظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة

منذ 2 ساعة 10 May، 2019
الشيخ حسن شريفة
لبنان

قال الامين العام للاوقاف في “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ حسن شريفة “اننا ما زلنا ننتظر ان ينتهي مجلس الوزراء من درس الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي، على أمل أن يتحقق ما نريده من هذا الاقرار الذي نسمع انه سيأتي بالتقشف”.

واضاف الشيخ شريفة الجمعة “نحن يهمنا ان نأخذ في الاعتبار أوضاع ذوي الدخل المحدود، إذ عدنا نسمع ونقرأ عن المس برواتب الموظفين ولكن اي موظفين؟”، وتابع “هناك من لا يكفيه راتبه لآخر الشهر، وهذا نرفض ان يمس راتبه، بل يجب أن نبحث عمن هو المستفيد من الرواتب العالية، فنأخذ منه لمصلحة التقشف وسد رمق المحتاجين في هذا الوطن”.

واكد الشيخ شريفة انه “على الجميع تحمل المسؤولية، خصوصا في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية للمواطن الذي بات يئن ويتوجع من الغلاء ووضع معيشي لا يحسد عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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