الشيخ دعموش: الصمت العربي كان بمثابة الغطاء للعدوان الاسرائيلي على غزة

لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش الى ان “ما هو أسوأ من العدوان الاسرائيلي على غزة الاسبوع الماضي، كان الصمت العربي على العدوان والانتقادات التي وجهت عبر بعض وسائل الاعلام العربية لفصائل المقاومة”، وتابع ان “ذلك كان بمثابة الغطاء للعدوان، وأوحى وكأن بعض الانظمة العربية تؤيد العدوان وتنحاز لإسرائيل تماما كانحياز اميركا والدول الغربية لها ولعدوانها”، ولفت الى “هذا يكشف عن حجم التواطؤ العربي الرسمي مع الكيان الصهيوني”.

وقال الشيخ دعموش في خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب(ع) في بئة العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “العدوان على غزة وبالرغم من وحشيته فشل في تحقيق أهدافه”، واشار الى ان “المقاومة كشفن عجز العدو عن تغيير قواعد الاشتباك مع المقاومة وأثبتت مرة جديدة جهوزيتها وفاعليتها في التصدي للعدوان، وكشفت عن تطور مهم في أدائها وقدراتها الصاروخية، مما يعني أنها أمام فرصة جدية لتعزيز قدراتها الردعية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية”.

من جهة ثانية، أكد الشيخ دعموش ان “العقوبات التي تواصل الادارة الاميركية فرضها على الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية تكشف عن عدوانية أمريكية تجاه دول وشعوب المنطقة وجنوح نحو الهيمنة والاستفراد والابتزاز وتوتير المنطقة والعالم”، وشدد على ان “التجربة أثبتت منذ انتصار الثورة الاسلامية ان ايران لا تخضع للابتزاز والهيمنة، وانها تملك من الارادة والعزم والقوة ما يجعلها تتجاوز التحديات والعقوبات وتدافع عن نفسها وتنتصر لحقوقها”.

وفي الشأن اللبناني، رأى الشيخ دعموش ان “الحكومة معنية بالبحث عن أساليب مجدية لسد العجز بعيدا عن حقوق الموظفين ذوي الرواتب المحدودة”، ولفت الى ان “في مقدمة ذلك العمل بشكل فعلي وجدي على سد منافذ الهدر والفساد، ووقف التهرب الضريبي، والانفاق غير المجدي، والعمل على إقناع المصارف بتحمّل مسؤوليّاتها، لأنها تستطيع ان تساهم بشكل اساسي في خفض عجز الموازنة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله