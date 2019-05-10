الخارجية الأميركية: بومبيو يعتزم زيارة روسيا في الفترة من 12 إلى 14 من الشهر الجاري ولقاء بوتين(سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 16:28

الخارجية الأميركية: بومبيو يعتزم زيارة روسيا في الفترة من 12 إلى 14 من الشهر الجاري ولقاء بوتين(سبوتنيك)

منذ 47 mins 10 May، 2019
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