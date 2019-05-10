الحريري ترأس جلسة للحكومة لاستكمال درس مشروع الموازنة

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري الجمعة في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة.

وكان الحريري استقبل رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر على رأس وفد من المصالح المستقلة، ضم مرفأ بيروت، الاهراءات، الكهرباء، المياه، الليطاني، اوجيرو، الضمان والريجي.

وبعد اللقاء قال الاسمر “وضعنا الرئيس الحريري في الأجواء التي تعيشها الطبقة العمالية في قطاعات المصالح المستقلة، نتيجة الضغط الذي يمارس عليها بفعل وجود مواد في مشروع الموازنة يمس مستقبل العاملين في هذه القطاعات، وضرورة حذف هذه المواد”.

واضاف الاسمر “سلمنا الرئيس الحريري مذكرة قانونية تشرح وقائع المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، واستمع دولته ووعد بمعالجة ايجابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام