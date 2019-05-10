لافروف: تصرفات الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهديد لروسيا 

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أن موسكو ترى في تصرفات الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهديداً لروسيا. وقال لافروف بعد محادثاته مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو “لقد لفتنا الانتباه مرة أخرى إلى عدد من إجراءات واشنطن، بما في ذلك نشرها على الأراضي اليابانية عناصر نظام الدفاع الصاروخي العالمي، و تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، و بشكل عام في مجال نزع السلاح و مراقبة التسلح، حيث تقوم الولايات المتحدة بهدم كل الاتفاقات القائمة. ونحن نرى في هذه الأعمال تهديدا لبلدنا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية