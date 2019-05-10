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May 10 2019 - 14:58

بستاني: الدراسات بينت عدم وجود ضرر صحي جراء استكمال وصلة المنصورية

منذ 31 mins 10 May، 2019
ندى البستاني1111
لبنان

أشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني الى ان “الدراسات العالمية والعلمية بينت عدم وجود ضرر صحي جراء استكمال وصلة المنصورية”، وقالت “قرار مجلس الوزراء هو استكمال كل الوصلات أي صور والهرمل وفيطرون والمنصورية والأعمال تسير بالتوازي”.

واشارت بستاني الجمعة في مؤتمر صحافي عقدته بخصوص موضوع وصلة المنصورية الى انها “اجتمعت مع الاهالي واستمعت إليهم وأجرينا دراسات عالمية بينت عدم وجود ضرر صحي وعدم وجود بديل”، وتوجهت الى اهالي المنصورية بالقول “إني أتفهم هواجسكم ومن يعتبر أنه متضرر نحن قدمنا عرضا بشراء الشقق والقرار يعود للأهالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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