#ترامب: المحادثات مع #الصين تجري بشكل متجانس ولا داع للتسرع (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 14:58

#ترامب: المحادثات مع #الصين تجري بشكل متجانس ولا داع للتسرع (سبوتنيك)

منذ 35 mins 10 May، 2019
أخبار موقع المنار

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