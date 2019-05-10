باسيل: نحن مع كل مشروع منتج ومبني على العلم لحل مشاكل بيروت

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل “نحن مع كل مشروع في بيروت منتج ومبني على العلم ويجد الحلول الناجعة”، وتابع “نحن نحتاج الى مشاريع تساعد على معالجة النفايات التي تحتاج الى حل، ولن يكون بحرها مكبا للنفايات”، وسأل “هل من الافضل بقاؤها على الشواطئ او ايجاد المعالجة البيئية اللازمة؟”.

واشار باسيل الجمعة الى “اننا امام تحد يطاول كل لبنان وهو الخروج من الازمة الاقتصادية التي نعانيها”، واعتبر ان “هذا الامر يحتاج الى الكثير من الجرأة والقدرة والاصلاح ضرورة”، وتابع “سنراعي القطاع العام كما القطاع الخاص، ولا يمكننا الاهتمام الا بالاثنين”، واضاف “كذلك بالنسبة الى المصارف التي لا يمكن ان نكون اعداء لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام