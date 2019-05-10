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May 10 2019 - 14:59

مقتل جنديين فرنسيين إثر مداهمة لإطلاق سراح رهائن في بوركينا فاسو

منذ 37 mins 10 May، 2019
علم فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

 قتل جنديين فرنسيين إثر مداهمة لتحرير 4 رهائن من جنسيات مختلفة بينهم فرنسيين في بوركينا فاسو. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته وكالة “أ ف ب” الجمعة إن “القوات الفرنسية أفرجت عن رهينتين فرنسيتين بالإضافة إلى رهينة أميركية وأخرى كورية جنوبية في شمال بوركينا فاسو في غارة عسكرية أسفرت عن مقتل جنديين”.

وأوضحت الرئاسة أن “العملية العسكرية جرت الليلة الماضية في محاولة لإطلاق سراح السائحين الفرنسيين، المعروفين باسم باتريك بيكيه ولوران لاسويلياس، اللذين اختفيا في متنزه بندجاري الوطني النائي في بنين في الأول من أيار/مايو”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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