لافروف: المفاوضات بصيغة “2+2” بين روسيا واليابان ستعقد في طوكيو في 30 حزيران/مايو 

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أن المفاوضات بصيغة “2+2” بين روسيا واليابان ستعقد في طوكيو في 30 أيار /مايو. وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو “استعرضنا اليوم جدول الاتصالات المستقبلية على أعلى المستويات. تعقد مفاوضات وزراء الخارجية والدفاع بصيغة “2+2″ على أساس منتظم. سيعقد الاجتماع التالي من هذا القبيل، وهو بالفعل الاجتماع الرابع بهذا الشكل، في طوكيو في 30 أيار / مايو”.

وفي السياق، أعلن لافروف أن “مسألة إبرام معاهدة سلام مع اليابان لا يمكن حلها إلا بالعمل على المدى الطويل ورفع العلاقات إلى مستوى جديد نوعياً”. وقال لافروف “تبادلنا وجهات النظر حول سبل التوصل إلى اتفاقات تلبي مصالح بلداننا وتكون مقبولة بشكل لا لبس فيه من قبل شعوبنا. المهمة ليست سهلة، فمن الواضح أنه لا يمكن حلها إلا عن طريق العمل الإبداعي الطويل والشاق. من الضروري تحقيق نمو في العلاقات الروسية اليابانية من خلال التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية “.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية