واشنطن ترفع الرسوم على بضائع صينية من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة

دخل قرار أمريكي جديد يقضي رفع الرسوم على بضائع صينية حيز التنفيذ، الجمعة، في تصعيد للحرب التجارية المتواصلة بين أكبر اقتصادين في العالم. ويتضمن القرار رفع الرسوم الجمركية من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ. ويطال أكثر من 5700 منتج صيني بدءا من الخضروات المعلبة وحتى زينة عيد الميلاد ومقاعد الرضع. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرسوم الجمركية الجديدة لن تطبق على البضائع الموجودة على متن قوارب توجهت بالفعل إلى الشواطئ الأمريكية.

وعقبت الصين على القرار الأمريكي قائلة، عبر بيان، إنها سترد على رفع الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، دون أن تحدد الكيفية أو التوقيت. وجاء رفع الرسوم الجمركية بعد جولة مفاوضات بين الجابين الأمريكي والصيني في واشنطن، والتي من المقرر استئنافها اليوم. وقبل المحادثات، الخميس، قال ترامب أيضا إن بلاده ستمضي في الاستعدادات لفرض تعريفة بنسبة 25 بالمائة على بضائع أخرى من الصين بقيمة 325 مليار دولار أخرى. ويزيد هذا التلويح من احتمال أن تخضع جميع صادرات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة، البالغ قيمتها 540 مليار دولار في 2018، لرسوم الاستيراد الجديدة.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول