الطقس غدا غائم مع ارتفاع ملموس بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا غائماً جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

– الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاحد حيث يتحول الى دافئ نسبيا.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

– السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

– الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وانخفاض في نسبة الرطوبة.

– الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 16 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الارز من صفر الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية