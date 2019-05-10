الخارجية الصينية: لا نمتلك حتى الآن معلومات حول الصواريخ التي تم اختبارها في كوريا الشمالية 

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غين شوانغ الجمعة، أن “الصين ليس لديها حالياً معلومات عن نوع وطبيعة الصواريخ التي تم إطلاقها في كوريا الشمالية”. وقال غين شوانغ في مؤتمر صحفي ” لقد لاحظنا الرسائل ذات الصلة. أما بالنسبة للإطلاق الصاروخ في كوريا الشمالية، فليس لدينا معلومات في الوقت الحالي. لقد قلت إنه صاروخ باليستي، وليس لدينا معلومات مفصلة حول هذا الموضوع بعد”. وأعرب المتحدث الصيني عن أمله في أن “تواصل جميع الأطراف الالتزام بالحوار وان تبذل جهودا نشطة من أجل التوصل إلى حل سياسي لمشكله شبه الجزيرة الكورية”.

هذا وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد أمر بتنفيذ مناورة باستخدام أسلحة ” بعيدة المدى”، وذلك بعيد ساعات على إعلان سيول أنّ بيونغ يانغ أجرت تجارب على إطلاق صواريخ قصيرة المدى، وجاء ذلك وفقا وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية، الخميس، ما يشتبه أنهما صاروخان قصيرا المدى في ثاني إطلاق للأسلحة خلال خمسة أيام، وهو مؤشر سلبي على تدهور محادثات نزع السلاح النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، بعد أيام فقط من إشراف زعيمها كيم جونغ أون على تجربة لإطلاق عدة قذائف وصاروخ.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية