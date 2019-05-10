حراك المتعاقدين الثانويين: نشجب ارتجالات رابطة التعليم الثانوي في اعلان الاضرابات

أعلن حراك المتعاقدين الثانويين، في بيان اليوم، عن “شجبه لارتجالات رابطة التعليم الثانوي في اعلان الاضرابات التي لا طعم لها والتي لا تكبد الا الطالب والمتعاقد الخسائر دون اصحاب اعلان الاضراب”.

وتساءل منسق الحراك حمزة منصور “لمن تتوجه رابطة الثانوي بالاضراب، للاحزاب؟ فهذه الاحزاب هي نفسها داخل رابطة الثانوي. ثم كيف يعلنون الاضراب ويذهبون صباحا الى الثانويات للتوقيع، بينما يخسر المتعاقد ساعاته والطالب منهجه”.

ورأى ان “الهدف من الاضراب توفير المال للسلطة من خلال الاستفادة من أموال ساعات المتعاقدين المهدورة في الاضراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام