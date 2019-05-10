وزير الخارجية جبران باسيل يصل الى عين التينة للقاء الرئيس بري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 13:22

وزير الخارجية جبران باسيل يصل الى عين التينة للقاء الرئيس بري

منذ 2 ساعة 10 May، 2019
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