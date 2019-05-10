وزير الخارجية جبران باسيل يصل الى عين التينة للقاء الرئيس بري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 13:22
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل في عين التينة وزير الخارجية جبران باسيل حيث بحثا الاوضاع العامة والموازنة العامة
باسيل بعد اللقاء: سنذهب الى موازنة تقشفية ونتضامن للخروج باجراءات تخلص الناس وسنترجم ذلك بالتعاون داخل الحكومة
الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"
الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة تدعو الى اضراب شامل في القطاع يوم 15 ايار إحياء لذكرى النكبة
الاتحاد الاوروبي: نأسف لفرض واشنطن عقوبات جديدة ونؤكد التزامنا الحازم برفع العقوبات لما فيه مصلحة الشعب الايراني
الشرطة العراقية: 8 شهداء على الأقل و15 جريحا بهجوم انتحاري فجر حزامه الناسف في سوق جميلة التجاري بمدينة الصدر شرق بغداد
مصادر يمنية: تدمير آلية لعناصر العدوان السعودي الاميركي في موقع المعريضة ودبابة لهم شرق جبل الدود في جيزان
مصادر يمنية: استهداف تجمعات قوى العدوان في موقع لهم قبالة نجران وفي جبل قيس في جيزان بصاروخي زلزال 1
سانا: قوات الجيش السوري تنفذ عمليات مركزة على محاور تحرك ارهابي النصرة من خان شيخون باتجاه ريف حماه الشمالي
هجوم مسلح يستهدف الغرفة الامنية المشتركة في مدينة مرزق جنوبي ليبيا
السفارة الإيرانية في لبنان تطلق السلة الرمضانية السنوية التي توزعها على أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات
وزير الخارجية البريطاني اثر لقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية: قلقون من تدهور الوضع الأمني والإنساني في ليبيا
الرئيس الأميركي يقول بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين مع استئناف الطرفين مفاوضاتهما التي سبقها فرض رسوم اضافية
أميركا تمنع شركة "تشاينا موبايل" الصينية من العمل في أسواقها بحجة أنها تشكل مخاطر كبيرة وخطيرة على الأمن القومي
الصين: الرسوم التي اعلن ترامب فرضها على يضائع صينية ستضر بكل العالم
وزير المالية الفرنسي: التصعيد في النزاع التجاري بين الصين وواشنطن يمثل أكبر تهديد للنمو العالمي وفرص العمل في أوروبا
ترامب: يتعين محاكمة وزير الخارجية الاسبق جون كيري بسبب محادثاته مع ايران
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
وزير الخارجية جبران باسيل يصل الى عين التينة للقاء الرئيس بري
منذ 2 ساعة
10 May، 2019
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