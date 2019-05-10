استعدادات لاستقبال المصلين في الأقصى رغم اجراءات الإحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 10 2019 - 11:44

استعدادات لاستقبال المصلين في الأقصى رغم اجراءات الإحتلال

منذ 38 mins 10 May، 2019
دعوات للنفير العام والزحف تجاه المسجد الأقصى وجنود الاحتلال ينتشرون بالآلاف
عربي وإقليمي - فلسطين

استكملت وزارة الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة في القدس المحتلة ولجان الحارات والأحياء في القدس القديمة استعداداتها لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى الجمعة لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال حالة الاستنفار. وكان الاحتلال قد أعلن استنفاراً في القدس المحتلة، وذلك بتعزيز إجراءاته اليوم وسط المدينة وبلدتها القديمة، وإغلاق العديد من الشوارع والطرقات والأحياء المتاخمة لسور القدس التاريخي.

وستغلق قوات الاحتلال شارع السلطان سليمان، وحي وادي الجوز، وطريق نابلس، وشارع صلاح الدين، وسيتم تحويل حركة السير من طريق الخليل وطريق بيت لحم إلى شوارع أخرى، إلى جانب نشر مزيد من التعزيزات والحواجز العسكرية في المدينة. وكان قد شارك آلاف المواطنين الليلة الماضية في احياء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، فيما سبق ذلك مشاركة واسعة في الإفطارات الجماعية بباحات المسجد المبارك للوافدين اليه.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة