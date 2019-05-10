الفاو: ارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق العالمية ما عدا الحبوب

أعلنت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة أن أسعار الأغذية ارتفعت في الأسواق العالمية خلال شهر نيسان الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عام، وقادت هذه الزيادة أسعار اللحوم والألبان.

وبلغ مؤشر منظمة “الفاو” وفق تقرير يرصد التغيرات الشهرية في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المتداولة في الأسواق التجارية، 170 نقطة في نيسان بارتفاع بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع آذار، ولكن أقل بنسبة 2.3 في المائة عن مستوى العام الماضي.

وشملت هذه الزيادة جميع السلع الغذائية باستثناء الحبوب التي انخفضت أسعارها للشهر الرابع على التوالي بسبب الوفرة الكبيرة لصادرات الحبوب.

وبناء على هذه التوقعات، ستنخفض مخزونات الحبوب العالمية بشكل هامشي خلال عام 2019، لتصل إلى 847 مليون طن، مما سيؤدي إلى انخفاض طفيف في نسبة مخزون الحبوب العالمي مقارنة مع الاستخدام إلى 30.1 في المائة.

وجاء في التقرير انه من المرجح أن تظل الأسعار العالمية تحت الضغط رغم توازنات العرض والطلب المريحة بشكل عام بالنسبة لجميع الحبوب تقريبا، مع توقعات تجارية إيجابية خاصة بالنسبة للقمح والأرز.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية