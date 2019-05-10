مساعد وزیر الطاقة الايراني: طاقة تولید الكهرباء في ایران ستبلغ 81 الف میغاواط

أعلن مساعد وزیر الطاقة في شؤون الكهرباء والطاقة همایون حائري أن طاقة تولید الكهرباء في محطات البلاد ستصل الى نحو 81 الف میغاواط بعد استكمال المشاریع قید التنفیذ في العام الجاري. وقال حائري في تصریح للصحفیین الخمیس في مدینة كاشان، إن صادرتنا من الكهرباء في فصل الصیف تبلغ ما بین 1700 و 1800 میغاواط فیما تبلغ وارداتنا 400 میغاواط. واوضح أن هنالك ربطاً كهربائیاً بین ایران والدول التی لها معها حدود بریة وبالتالي فإن عملیة التصدیر والاستیراد قائمة، وهي عملیة تعود بالنفع على الطرفین. یُذكر ان حصة محطات الطاقة المتجددة تبلغ 700 میغاواط في البلاد والمحاطات الكهرومائیة 7 آلاف میغاواط وترتفع الى 10 آلاف میغاواط في ذروة الاستهلاك في فصل الصیف.

المصدر: وكالة أنباء فارس