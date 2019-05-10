تخلية سبيل موظفين في مستشفى صيدا الحكومي

أفادت”الوكالة والوطنية للاعلام” أنه تمت مساء أمس، تخلية سبيل عشرة موظفين يعملون في مستشفى صيدا الحكومي بسند إقامة بناء على إشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بعد الاستماع الى إفاداتهم في الشكوى المقدمة ضدهم من رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور أحمد الصمدي بتهمة “الإضراب وتعطيل مرفق عام”.

وسبق هذه الخطوة تخلية سبيل أربع موظفات يعملن في المستشفى بالجرم عينه.

يشار الى أن الإضراب لا يزال مستمرا منذ مطلع الشهر الجاري إحتجاجا على تأخر دفع رواتب الموظفين للشهر الثالث على التوالي، وعلى الوضع الإداري المزري في المستشفى، مع الحفاظ على استقبال الحالات الطارئة وغسيل الكلى والمختبر والأشعة ومرضى التلاسيميا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام