صحيفة تايم الاميركية : حمّل مسؤولون في وزارتي الحرب والخارجية الأميركية مستشار الأمن القومي جون بولتون مسؤولية القرار المتسرع بـ”ارسال سفن بحرية للمنطقة بصورة عاجلة” ويطالبون باستقالته (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2019 - 10:08
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صحيفة تايم الاميركية : حمّل مسؤولون في وزارتي الحرب والخارجية الأميركية مستشار الأمن القومي جون بولتون مسؤولية القرار المتسرع بـ”ارسال سفن بحرية للمنطقة بصورة عاجلة” ويطالبون باستقالته (وكالة يونيوز)
منذ 28 mins
10 May، 2019
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