واشنطن تزيد الرسوم على البضائع الصينية إلى 25%

أفادت وكالة Kyodo اليابانية بأن قرار الإدارة الأمريكية برفع الرسوم على السلع الصينية، من 10٪ إلى 25٪ بقيمة 200 مليار دولار، دخل حيز التنفيذ.

وذكرت الوكالة، أنه من المتوقع، أن ترد الصين بخطوة جوابية على هذا الإجراء الأمريكي.

وتزامنت هذه الزيادة، مع وصول نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خيه، إلى واشنطن أمس الخميس، وبدء مفاوضاته مع كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين روبرت لايتيزير، وكذلك مع وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين. وستستمر المباحثات الأمريكية – الصينية اليوم أيضا.

وفي مجال رده على الإجراء الأمريكي، قال الوفد الصيني الموجود في واشنطن، إن الصين “تأسف أسفا شديدا” إزاء قيام الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”عن الوفد، أن الصين “ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة” في مواجهة زيادة التعريفات الجمركية من جانب الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، أعلن ترامب في يوم 5 مايو، أنه سيزيد اعتبارا من 10 مايو، الرسوم المفروضة على سلع وبضائع صينية، من 10% إلى 25%، وذلك لأن المفاوضات التجارية مع الصين، تسير ببطء شديد.

وفي يوم 7 مايو، قال كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين روبرت لايتيزير، إن بكين تبتعد عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق في المشاورات حول القضايا التجارية، وأكد إمكانية فرض رسوم إضافية في 10 مايو على بعض البضائع الصينية.

المصدر: روسيا اليوم