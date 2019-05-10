النفط يتعافى بعد تعليقات من ترامب

أغلقت عقود برنت على ارتفاع طفيف ، متعافية من هبوط، بعد أن أحيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمال المستثمرين بأن الولايات المتحدة ربما لن تزيد الرسوم الجمركية على واردات من الصين، وهي خطوة قد تلحق ضررا بالنمو الاقتصاد وتقلص الطلب على النفط.

وتسبب النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم في هبوط حاد في أسواق الأسهم وأضر بأسعار الخام، ليغطي على التوترات الجيوسياسية وانخفاضات في الإمدادات من أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 70.39 دولار للبرميل بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.40 دولار.

لكن عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط أغلقت منخفضة 42 سنتا عند 61.70 دولار للبرميل.

وارتدت الأسعار من أدنى مستوياتها للجلسة بعد أن قال ترامب إنه تلقى “رسالة جميلة” من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ونقل ترامب عن الرسالة قولها “فلنعمل سويا ولنرى ما إذا كان بإمكاننا إنجاز شيء ما”.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة ببنك ميزوهو في نيويورك، إن الرسالة غذت آمال المستثمرين بأن واشنطن وبكين قد تتوصلان لاتفاقية تجارية.

وتلقت أسعار النفط دعما هذا الأسبوع من توقعات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أشارت إلى أن الطلب العالمي على الخام هذا العام سيرتفع بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، وأيضا بيانات أظهرت هبوطا مفاجئا في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

المصدر: سكاي نيوز