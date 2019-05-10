“العمال البريطاني”: مؤيدو الـ”بريكست” سيحصلون على نسخة “على طريقة ترامب”

حذر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، الناخبين المؤيدين لـ”بريكست”، من أنهم قد يحصلون على “بريكست على طريقة ترامب”، أثناء إطلاقه حملة حزبه للانتخابات الأوروبية.

ودعا كوربن اليساري، مؤيدي الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي إلى “التفكير مليا في الأمر”، إذ تظهر استطلاعات الرأي توجههم نحو حزب “بريكست” الجديد قبل انتخابات 23 مايو الجاري.

وقال زعيم حزب العمال، إن “الحزب الجديد الذي أسسه نايجل فاراج المناهض للاتحاد الأوروبي يؤيد ترك الكتلة بدون اتفاق، الأمر الذي سيحدث صدمة اقتصادية تهدد قطاعات تجارية وصناعية بأكملها”.

وأضاف، أمام جمهور دعي لحضور تجمع انتخابي في منطقة ميدواي شرق لندن، “سيكون ذلك بريكست على طريقة دونالد ترامب، سيضعنا تحت رحمة إدارة أمريكية متهورة ومستقوية.. سيكون بريكست نخبويا في خدمة الأغنياء فقط”.

وأكدت الحكومة البريطانية المحافظة الثلاثاء، أجراء انتخابات البرلمان الأوروبي بعد رفض النواب المتكرر اتفاق الخروج الذي وقعته رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وفشلت المحادثات الجارية مع حزب العمال للتوصل إلى اتفاق لكسر الجمود السياسي، في حين لا تزال الحكومة تخطط لترك الاتحاد الأوروبي في غضون أشهر.

ويؤيد حزب العمال البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وتحت ضغط متزايد من قاعدته المؤيدة بشكل واسع لأوروبا، أيد إجراء استفتاء على أي اتفاق لخروج بريطانيا بقيادة المحافظين.

وأظهرت الانتخابات المحلية واستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي، أن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في معاقل حزب العمال التقليدية مثل شمال إنجلترا، لا يثقون بموقف الحزب، مع تزايد المخاوف من انتقال أعداد كبيرة منهم إلى حزب بريكست.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية