“الجيش الوطني” الليبي يشن 6 غارات على مواقع قوات الوفاق جنوبي طرابلس

شن “الجيش الوطني الليبي” مساء الخميس، 6 غارات جوية على مواقع مختلفة تابعة لقوات حكومة الوفاق، جنوبي العاصمة طرابلس.

هذا وقال شهود عيان إن منطقة جنزور، شهدت أمس قصفا جويا بجوار مصنع النسيج القريب من أحد مقار كتيبة “فرسان جنزور”.

وأوضح شهود العيان لـ “بوابة الوسط”، أنه سمع دوي انفجارات متتالية نتيجة سقوط ثلاثة صواريخ في المنطقة.

ويشهد جنوب طرابلس مواجهات مسلحة بين قوات “الجيش الليبي” التابعة للمشير خليفة حفتر، والقوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتهجير الآلاف من الليبيين.

المصدر: وكالات