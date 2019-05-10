السراج يلتقي ماي في لندن

التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية جيريمي هانت في لندن، وفقا لمقر الحكومة في داونينغ ستريت.

وقال متحدث باسم ماي إن “رئيسة الحكومة انضمت إلى اجتماع بين وزير الخارجية ورئيس الحكومة الليبية في داونينغ ستريت”. ولم تعلن بعد أي تفاصيل أخرى بشأن موضوع النقاش.

وتزامن لقاء ماي بالسراج، مع لقاء آخر جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر، قائد “الجيش الوطني الليبي”، في قصر الاتحادية في القاهرة.

وقد بدأ السراج جولة أوروبية هذا الأسبوع، سعيا لحشد الدعم في مواجهة هجوم يشنه المشير خليفة حفتر على طرابلس.

وتسعى بريطانيا لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا، لكن جهودها باءت بالفشل وسط انقسامات في الهيئة الدولية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية