العمید كیومرث حیدري: سنقضي علی العدو اذا ما ارتكب حماقة

قال قائد القوة البریة للجیش الایراني العمید كیومرث حیدري ان العدو یعلم بانه اذا اقدم على خطوة حمقاء سنقضي على كیانه البغیض خلال فترة وجیزة.

وفي تصریح له الخمیس، اضاف العمید حیدري انه لیست المرة الاولى التي یكشف فیها العدو النقاب عن وجهه الشریر؛ ونحن منذ انتصار الثورة الاسلامیة واجهنا مؤامرات الاعداء وتمكنّا بفضل البارئ والمضي على نهج الولایة من الصمود والوقوف على اقدامنا.

وشدد قائد سلاح البرّ التابع للجیش، قائلا : اننا نطمئن شعب ایران الاسلامي العظیم بان ابناء هذا الوطن في القوات المسلحة یرصدون بكل دقة ویقظة التطورات؛ ولن یتجرأ الاعداء على القیام بای خطوة للمساس بامن بلادنا الاسلامیة العزیزة.

المصدر: وكالات