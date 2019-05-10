استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن

استأنف المسؤولون الأميركيون والصينيون الخميس محادثات تجارية حاسمة في محاولة لحل خلاف مستمر منذ عام وكان سيشهد مزيدا من التصعيد مع فرض رسوم أميركية جديدة على بضائع صينية.

ومع وصول الوفد الصيني الذي يضم نائب رئيس الوزراء ليو هي، قام الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بتحيته واستقباله.

ومن المقرر أن تدخل رسوم أميركية عقابية تبلغ 25 بالمئة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار حيز التنفيذ بعد منتصف الليل، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار في وقت سابق الخميس إلى “احتمال” التوصل إلى اتفاق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية