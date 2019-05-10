نيجيريا تحرر 27 رهينة من بينهم خمسة صينيين

أكد مسؤولون نيجيريون الخميس أن الشرطة حررت 27 رهينة خطفوا في الأسابيع الأخيرة، من بينهم خمسة صينيين.

والخطف من اجل الفدية امر شائع في نيجيريا خصوصا خطف العاملين في مجال النفط في الجنوب، لكن عمليات الخطف امتدت الآن لمساحات واسعة في ارجاء البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إن معظم الذين تم انقاذهم حرروا من ولاية زامفارا في شمال غرب البلاد ومناطق أخرى في ارجاء البلاد.

وأوضحت أن خمسة صينيين خطفوا في 15 نيسان/ابريل في مدينة بوبي في ولاية النيجر في وسط البلاد تم تحرريهم في 5 ايار/مايو في غابة في ولاية كادونا المجاورة.

وأشارت إلى ان تحريرهم جاء بعد “جهود استقصائية دقيقة من بينها مراقبة جوية وبرية”. وأفادت الشرطة ان خاطفين قتلا اثناء عملية الإنقاذ لكن خمسة رهائن في حوزتهم لم يصابوا بأي أذى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية