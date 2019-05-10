طائرة بلا طيار تتسبب بوقف الملاحة الجوية لفترة وجيزة في فرانكفورت

توقفت حركة الملاحة الجوية ثلاثة أرباع الساعة الخميس في مطار فرانكفورت، أحد أكبر المطارات في أوروبا، بسبب طائرة بدون طيار، ما أدى الى الغاء عشرات الرحلات، وفق مصادر ملاحية.

وتوقفت حركة الملاحة بين الساعة 7.27 و 8.15 بالتوقيت المحلي (05.27 صباحا و06.15 ت غ).

وقالت السلطات الملاحية إن 143 رحلة إقلاع وهبوط الغيت وتم تحويل مسار 48 طائرة في الجو إلى مطارات أخرى بين 1500 رحلة مبرمجة ليوم الخميس.

وشاهد طيارون الطائرة المسيرة التي بلغ عرضها 1.5 متر في جنوب المطار ثم توارت.

ولم يكشف على الفور عدد الركاب الذين تضرروا من التوقف.

وقالت شرطة المطار إنها تحقق في الحادث، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية