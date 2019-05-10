توقيف متظاهرين وحجب مواقع في كازاخستان

اعتقلت الشرطة الخميس عشرات المتظاهرين المعارضين للنظام في كازاخستان قبل الانتخابات المبكرة المقررة الشهر المقبل، وسط تقارير عن حجب مواقع إخبارية معروفة وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم توقيف ستة اشخاص في ساحة رئيسية في مدينة الماتي كبرى مدن البلاد بعد دعوات للتظاهر في ذكرى “يوم النصر” في الحرب العالمية الثانية.

وجاءت الاعتقالات الجديدة إثر توقيف عشرات المتظاهرين الاسبوع الفائت بعد دعوات لمقاطعة الانتخابات المقررة في 9 حزيران/يونيو بحجة أنها ستمدد عقودا من الحكم السلطوي.

ودعا زير الطاقة السابق والمقيم حاليا في فرنسا مختار ابليزوف الى هذه التظاهرات. وابليزوف معارض شرس لنور سلطان نزارباييف البالغ 78 عاما والذي حكم البلاد لثلاثة عقود وقرر التنحي في آذار/مارس وتعيين قاسم توكاييف خليفة له في شكل موقت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية