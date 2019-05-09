إنقاذ 65 مهاجرا قبالة ليبيا

تم الخميس إنقاذ 65 مهاجرا في البحر المتوسط في عمليتين قامت بهما البحرية الايطالية وسفينة إنسانية.

وأعلنت البحرية الايطالية أنها “انقذت تنفيذا للقانون الدولي 36 مهاجرا كانوا يستقلون زورقا في المياه الدولية قبالة ليبيا”.

ولفت البحرية الايطالية الى انه “تم إنقاذ المهاجرين على بعد 75 ميلا بحريا (حوالى 140 كلم) من السواحل الليبية من جانب السفينة سيغالا فولغوسي في إطار العملية الايطالية بحر آمن”.

من جهتها، أعلنت السفينة الانسانية ماري يونيو أنها “استقبلت على متنها 29 شخصا بينهم طفل في عامه الاول وثلاث نساء إحداهن حامل، كانوا على بعد 40 ميلا بحريا (حوالى 75 كلم) من السواحل الليبية”.

وقالت الشركة التي تستخدم السفينة “طلبنا الرسو في ميناء آمن من المركز الايطالي لتنسيق عمليات الانقاذ البحرية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية