“اللقاء الوطني وكتلة التنمية” بحثا في مشروع قانون انتخابي جديد

عقد لقاء بين “التكتل الوطني وكتلة التنمية والتحرير” في دارة عضو التكتل النائب فريد هيكل الخازن في جونيه للبحث في “مسودة قانون انتخابي جديد”.

وشارك عن التكتل إلى الخازن النواب: طوني فرنجيه، مصطفى الحسيني، فيصل كرامي، فايز غصن، اسطفان الدويهي والوزير السابق يوسف سعادة، فيما ضم وفد الكتلة النواب: أنور الخليل، هاني قبيسي وابراهيم عازار.

وأكد الخازن عقب اللقاء أن “البحث تناول مسودة قانون الانتخاب الذي طرحته كتلة التنمية والتحرير، والذي هو في الحقيقة موضع ترحيب كبير من جهتنا بالنسبة إلى توقيت طرح نقاش جدي في شأن قانون انتخاب”، وتابع “في كل مرة وكما تعودنا تاريخيا يترك القانون حتى اللحظة الأخيرة، ويخضع للتجاذبات السياسية، فيما قانون الانتخاب هو من أهم القوانين، لا بل ان الأهم لأنه يفرز الطبقة السياسية التي ستحكم لبنان في المستقبل”.

ولفت الخازن الى ان “المشروع الذي نناقشه فيه نفس وطني والهدف منه الحفاظ على التنوع الطائفي في لبنان ولكن ضمن وحدة الشعب ليصبح التنافس في المستقبل تنافسا على الخط السياسي وليس على أساس الطائفة أو المذهب”، واوضح “ستتشكل لجنة من كتلة التنمية والتحرير والتكتل الوطني وكتل نيابية أخرى للشروع في نقاش جدي يوصلنا إلى قانون انتخابي يخدم لبنان ومصلحة الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام