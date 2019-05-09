الخارجية الروسية: موسكو تصر على أن توقف الولايات المتحدة أي إجراءات من شأنها أن تعقد التعاون الاقتصادي والسياسي لدول أخرى مع إيران (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2019 - 19:20

الخارجية الروسية: موسكو تصر على أن توقف الولايات المتحدة أي إجراءات من شأنها أن تعقد التعاون الاقتصادي والسياسي لدول أخرى مع إيران (سبوتنيك)

منذ 31 mins 9 May، 2019
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