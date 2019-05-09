واشنطن تدعو بيونغ يانغ لتفكيك معتقلاتها

دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية الخميس، إلى “تفكيك كل معسكرات الاعتقال السياسي”، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، الذين قالت، إن “عددهم يتراوح بين 80 و120 ألفا”.

من جهته، دعا القائم بالأعمال الأمريكي مارك كاسايري، وفي تصريحات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، السلطات في كوريا الشمالية، لأن تتيح للعاملين في مجال الإغاثة حرية الحركة في البلاد والوصول إلى المحتاجين.

بدوره، أكد مندوب كوريا الشمالية هان تاي سونغ، للمجلس أن “حق الناس في الحياة والحريات الأساسية مكفول بالكامل في بلاده، لكن العقوبات تحول دون التمتع بها”.

المصدر: رويترز