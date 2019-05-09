الخارجية الروسية: موسكو تتفهم قرار طهران بتعليق الاتفاق النووي جزئيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2019 - 19:20
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الخارجية الروسية: موسكو تتفهم قرار طهران بتعليق الاتفاق النووي جزئيا (سبوتنيك)
منذ 44 mins
9 May، 2019
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