الخارجية الروسية: موسكو تتفهم قرار طهران بتعليق الاتفاق النووي جزئيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2019 - 19:20

الخارجية الروسية: موسكو تتفهم قرار طهران بتعليق الاتفاق النووي جزئيا (سبوتنيك)

منذ 44 mins 9 May، 2019
أخبار موقع المنار

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