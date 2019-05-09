هيئة التنسيق للقاء الأحزاب حذرت من معالجة العجز في الموازنة على حساب الطبقات الفقيرة: لمحاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة

حذرت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في بيان اثر اجتماعها الدوري اليوم، في مقر حركة “الناصريين المستقلين – المرابطون”، الحكومة من “معالجة العجز في الموازنة على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة والمحدودة الدخل”، معتبرة أن “محاربة الفساد والفاسدين واسترداد أموال الدولة المنهوبة واستعادة حقوق الدولة في الأملاك البحرية من الأمور الملحة والضرورية، التي يجب أن تقدم عليها الحكومة بغض النظر عن وجود عجز في الموازنة أو عدم وجوده”.

ورأت أن “المعالجة الجدية والفعلية للأزمة إنما تكون في معالجة أسباب الخلل في الميزان التجاري، والعمل بالتالي على اعتماد سياسة اقتصادية تحقق التوازن في الواردات والصادرات، وهو ما يتطلب دعم الانتاج الزراعي والصناعي وقطاع السياحة، وبالتالي التخلي عن السياسات الريعية التي أهملت وهمشت هذه القطاعات وتسببت في تراجع معدلات النمو وزيادة العجز في الميزان التجاري وسلوك طريق الاستدانة الداخلية والخارجية، وصولا الى تفاقم الأزمة التي بات لبنان يئن منها”.

ولفتت إلى أن “المعالجة تستدعي ايضا إعادة النظر في القانون الضريبي الذي يعتمد الضريبة غير المباشرة التي تساوي بين الفقراء والأغنياء، في حين أن الضريبة يجب أن تكون مبنية على اساس اعادة توزيع الثروة لتحقيق العدالة، وهذا الأمر لا يتحقق الا من خلال اعتماد الضريبة المباشرة التصاعدية، كما أن الضريبة أيضا يجب أن تكون هادفة ولها وظيفة اقتصادية من خلال خفض الضرائب على المستثمرين في المجالات الانتاجية، ورفعها على المستثمرين في القطاعات المصرفية والعقارية غير المنتجة”.

وأكدت أنه “ما لم يجر اعتماد مثل هذه السياسات التي تعيد النظر جذريا بالسياسات الريعية، ويتم استعادة الدولة لدورها الاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين واستعادة أموال الدولة المنهوبة، وحقوقها في الأملاك البحرية والنهرية، فإن المعالجات ستبقى قاصرة ولن تؤدي سوى إلى تأجيل انفجار الأزمة، التي ستكون مرشحة للتفاقم مع استمرار سياسة الاستدانة في ظل غياب سياسة اقتصادية تنموية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام