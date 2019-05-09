تدابير سير ليل غد داخل نفق سليم سلام لمدة شهر

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تبليط داخل نفق سليم سلام على المسلك الشرقي المتجه من المدينة الرياضية نحو وسط بيروت، إعتبارا من الساعة 21,00 ولغاية الساعة 5,00 فجرا من تاريخ 10/5/2019 ولمدة شهر.

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام