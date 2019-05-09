إتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة وجه مذكرة الى مجلس الوزراء حول إلغاء المادتين 54 و 61 من مشروع الموازنة

عقدت نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إجتماعا طارئا في مقر الاتحاد العمالي العام حضره رؤساء النقابات تقرر فيه ما يلي:

أولا: توجيه مذكرة إلى مقام مجلس الوزراء الذي سينعقد نهار الجمعة الواقع فيه 10 أيار 2019 الساعة الثانية عشر ظهرا حول ضرورة إلغاء المادتين 54 و 61 من مشروع قانون الموازنة وكل ما يمس بشكل جوهري بالرواتب والتقديمات والحقوق المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات والتي ترعاها عقود عمل جماعية وأنظمة داخلية.

ثانيا: توجيه نداء إلى مجلس الوزراء مجتمعا للتجاوب السريع مع المطالب المحقة للعاملين في هذه القطاعات حتى لا نضطر إلى معاودة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام