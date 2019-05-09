سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، مصدرها المجموعات المسلحة (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2019 - 17:02
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سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، مصدرها المجموعات المسلحة (وكالة سانا)
منذ 59 mins
9 May، 2019
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