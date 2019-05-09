أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

حلب:

– قُتل ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم زرعه مسلحون مجهولون شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

دير الزور:

– أحرق أهالي بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي حاجزا لمسلحي “قسد” وقطعوا الطرقات العامة بالإطارات المشتعلة، كما قتل مدني جراء إطلاق مسلحي “قسد” النار على تظاهرة لأهالي بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، خرجت على خلفية مقتل 6 أشخاص واُعتقال اثنين، جراء مداهمة لـ “قسد” مدعومة بطائرات مروحية تابعة لـ “التحالف الدولي” حي الكتف في البلدة فجر اليوم.

– خرجت تظاهرتين في مدينة البصيرة وقرية ضمان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبتها “قسد” فجر اليوم في مدينة الشحيل والتي والتي راح ضحيتها 6 مدنيين، بحسب تنسيقيات المسلحين.

– قُتل وأُصيب عدد من مسلحي “قسد” إثر استهداف سيارتهم من قبل مسلحين مجهولين بالأسلحة الرشاشة على الطريق الواصل بين بلدتي ذيبان والطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– اختطف مسلحو “قسد” شخص في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي الشرقي، لأسباب مجهولة.

– سرق رئيس لجنة الخدمات بــ “مجلس دير الزور المدني” التابع لــ “قسد” مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وهرب مع عائلته إلى خارج مناطق سيطرة “قسد” في محافظة دير الزور.

الرقة:

– استقدم مسلحو “قسد” تعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي، لأسباب مجهولة.

– تم انتشال 6 جثث من مقبرة “الفخيخة” جنوب مدينة الرقة و3 جثث أخرى من تحت أنقاض المباني المدمرة في المدينة، يعودون لأشخاص قضوا إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

حماه:

– سيطر الجيش السوري على بلدة قلعة المضيق وقرى الكركات والتوينة والشريعة بريف حماه الشمالي الغربي، بعد مواجهات مع المسلحين المنتشرين في المنطقة.

– دمر الجيش السوري أوكاراً لإرهابيي جبهة النصرة في بلدة قلعة المضيق بريف حماه الشمالي الغربي.

ادلب:

– أحبط الجيش السوري محاولات تسلل مجموعات إرهابية، على محور أبو الضهور باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة، بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأوقع أفرادها بين قتيل ومصاب.

ـ دمر الجيش السوري أوكاراً لإرهابيي جبهة النصرة في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

المشهد العام:

دولياً:

– كشف نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن هناك تقدم جدي وحقيقي في مسار تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال فيرشينين للصحيفيين ” من وجهة نظرنا لقد تقدمنا بشكل جدي وحقيقي في مسار تشكيل لجنة دستورية سورية”.

وأعلن فيرشينين، أن روسيا وسوريا ستواصلان قصف الإرهابيين والمسلحين في إدلب السورية بالتنسيق مع تركيا.

وأجاب على سؤال حول استمرار عمليات القصف على إدلب قائلاً ” الآن يدور الحديث عن ردة الفعل على هجمات الإرهابيين المسلحين في مدينة إدلب، ونحن ننسق مع الجانب السوري في هذا الموضوع للرد على الهجمات بطريقة مناسبة”.

وأضاف فيرشينين قائلاً: ” كما نقوم بالتنسيق مع الجانب التركي في هذه القضية خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة 17 أيلول الماضي”.

وقال فيرشينيين للصحفيين، “تجري الجلسات المماثلة بشكل نظامي، وتتم مناقشة الأوضاع في سوريا في مجلس الأمن الدولي من وجهة النظر السياسية والوضع الإنساني على حد سواء. ومن المخطط أن تعقد الجلسة الجديدة في نهاية الشهر الجاري”.

ـ قال الرئيس التركي رجب أردوغان لطلاب جامعة الدفاع الوطني التركية، إنكم “ستقومون قريباً “بتطهير” منطقتي منبج وشرق الفرات في سوريا من المنظمات الإرهابية”.

وأشار إلى أن الجيش التركي حقق انتصارات جعلت العالم متعجباً منها في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وفي إدلب بسوريا وشمالي العراق.

المصدر: الاعلام الحربي