بايدن يتعهد بعدم الإساءة لأي منافس رئاسي ديمقراطي

تعهد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وأحد المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بألا يقول كلاما يسيئ لأي مرشح ديمقراطي آخر.

جاء تصريح بايد هذا خلال زيارة له إلى مطعم مكسيكي في لوس أنجيلوس أمس الأربعاء، في إطار جولة انتخابية يقوم بها حاليا إلى ولاية كاليفورنيا.

وتحدث بايدن أيضا عن ضرورة إعادة “الكرامة إلى منصب الرئاسة” في إشارة إلى ما حل بسمعة الرئاسة في ظل ولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب، كما أضاف خلال لقاء آخر الأربعاء أن حملته تستهدف أيضا إعادة الكرامة لعمال أمريكا وتوحيد البلد.

وعقد بايدن خلال جولته إلى كاليفورنيا أمس لقاء لجمع التبرعات مع جهات مانحة كبرى، ومن المقرر أن يعقد اليوم لقاء آخر من هذا النوع، وسمح لوسائل إعلام بتغطية فعاليات اللقاءين في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى مواجهة انتقادات وجهها له مرشحون ديمقراطيون آخرون، أبرزهم السيناتوران إليوزبث وارن وبيرني ساندرز، لاعتماده المفرط على تمويل من المانحين الكبار والشركات.

وقد تعهد الكثير من هؤلاء المرشحين بتجنب ذلك وتمويل حملاتهم بدعم يأتي عبر شبكة من النشطاء وذوي الأموال الحدودة.

المصدر: وكالة رويترز